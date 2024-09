Noite de gala no União

A 63ª edição do Baile de Debutantes do Grêmio Náutico União, ocorrida no sábado passado, foi mais uma ocasião em que o clube deu mostras de sua potência e categoria ao realizar grandes eventos com maestria, reunindo cerca de 1.800 pessoas em seu Salão de Festas. Paulo José Kolberg Bing e Cláudia Scheer Bing conduziram o cerimonial que apresentou à sociedade 45 meninas, em suas primeiras valsas. Xuxa Pires se encarregou da apresentação e Mariane Bolzan Abreu elaborou a ambientação do salão principal e demais espaços do clube com arranjos de muitas flores e folhagens, remetendo à ideia de uma nova fase para as debutantes.



Ilhas de Solidariedade

Larissa Hoff e Nívio Delgado no jantar do ICD EVANDRO OLIVEIRA/JC

Foi em torno de alguns dos melhores chefs de cozinha do Rio Grande do Sul que o Instituto da Criança com Diabetes (ICD) realizou a 20ª edição do seu jantar Ilhas da Gastronomia, na quinta-feira passada, com o Salão Leopoldina, da Associação Leopoldina Juvenil absolutamente lotado. Todos os esforços de Ana Bertuol, Ane Pandolfo e Mário Englert foram plenamente recompensados com uma noite em que a parceria de profissionais e a solidariedade de colaboradores da entidade foram fundamentais para a manutenção do trabalho do ICD que atende cerca de 5 mil crianças e jovens com Diabetes Tipo 1, dependentes de insulina e suas famílias, em todo o Estado. A designer Leila Fraga, há 10 anos responsável por criar uma joia para ser leiloada durante o jantar, desta vez ofereceu o pingente Pôr do Sol Gaúcho, sintonizado com o espírito de reconstrução do RS.



Corpo & Ospa

O Grupo Corpo se apresentou na semana passada na Casa da Ospa JOSÉ LUIZ PEDERNEIRAS/DIVULGAÇÃO/JC

Um dos mais importantes espetáculos do ano, inclusive na opinião de Geraldo Lopes, presidente da Fundação Cultural Pablo Komlós, teve duas apresentações no final de semana passado, na Casa da Ospa. A reunião da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre com o Grupo Corpo, produziu um espetáculo surpreendente, em um ritmo sonoro contagiante, principalmente na primeira metade, na apresentação da Dança Sinfônica, em que a ótima trilha sonora de Marco Antônio Guimarães apresentou citações, combinações e transmutações de músicas que fizeram a história da companhia mineira. A excelência de seu elenco de 22 bailarinos com as coreografias emblemáticas de Rodrigo Pederneiras encontraram o talento e o profissionalismo da Ospa em uma primorosa apresentação.



O que vem por aí