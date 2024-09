Anton Karl Biedermann celebra 100 anos com revezamento na piscina do União

Anton Karl Biedermann, o empresário que criou a Diehl, Biedermann & Bordasch, empresa de auditoria que deu origem à PwC, uma das maiores do Brasil, também é patrono do Grêmio Náutico União, clube do qual foi presidente por quatro gestões. Na manhã do sábado passado, na sede Moinhos de Vento, a diretoria do clube promoveu uma homenagem ao seu centenário, bem ao estilo do nadador, que há quase duas décadas, figura entre os Top 10 do mundo no ranking da Federação Internacional de Natação. Cem atletas de todas as idades, incluindo membros de sua família, participaram de um grande revezamento em que Bierdermann deu a largada e também nadou, como faz diariamente. Ao lado do presidente do União, Paulo Kolberg Bing e do amigo Jorge Gerdau Johannpeter, Biedermann ainda descerrou uma placa destacando o seu centenário, que ficará afixada ao lado da piscina de 25 metros.