Prestes a completar 99 anos, Zildo De Marchi tem trajetória reconhecida

empresário Zildo De Marchi Às vésperas de completar 99 anos, orecebeu o título de Cidadão Emérito de Porto Alegre, na noite de quinta-feira, 12 de setembro, no Plenário Otávio Rocha, da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, em proposta do vereador Idenir Cecchim (MDB).

presidente do Sindiatacadistas presidente da Agas, Antonio Cesa Longo Pedro De Marchi Calazans, diretor da Uniagro A disposição e serenidade doe sua atuação como vice-presidente do Sistema Fecomércio-RS, foram evidenciadas na mesa presidida por João Bosco Vaz (PDT) e composta pelo, pelo ex-deputado Tiago Simon (MDB) e por Patrícia Reis, colaboradora de De Marchi há mais de 20 anos. Na plateia, a filha Isabel De Marchi e o neto, Francisco Miguel Schmidt, a vereadora Mônica Leal (PP), Francisco Brust, da Agas, entre outros amigos e colaboradores.

Em sua manifestação discreta, o empresário salientou que não estava ali para fazer discursos, mas sim para agradecer pela colaboração de tantos profissionais que o acompanharam ao longo de sua trajetória profissional, sua família e seus amigos.

O empresário que iniciou profissionalmente na Zucatti & Cia Ltda, com 22 anos, controlando o almoxarifado, teve sua trajetória destacada também como fundador da Uniagro Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios, da qual é presidente, membro vitalício da Confederação Nacional do Comércio (título que somente seis empresários no Brasil possuem), também foi o fundador do Sindicato da Indústria de Laticínios do Estado do Rio Grande do Sul, do qual foi presidente durante 25 anos.