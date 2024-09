Novos Ventos no Pontal Shopping, na Zona Sul de Porto Alegre

Tradicionalmente instalado no bairro que leva o seu nome, o Hospital Moinhos de Vento já expandiu seus serviços muito além de sua localização inicial e agora chega ao Pontal Shopping, na Zona Sul de Porto Alegre. Um movimentado encontro, na quinta-feira passada, marcou o lançamento da Unidade Pontal do Hospital Moinhos de Vento, com uma cerimônia no terraço do Double Tree by Hilton Porto Alegre. O hospital dia dedicado a procedimentos estéticos e reconstrutivos foi a novidade apresentada por Mohamed Parrini, CEO do Moinhos, e Luiz Antonio Nasi, superintendente médico da entidade, que descerraram a placa que marca a nova opção, agora voltada à beleza com a qualidade e segurança do HMV reconhecida internacionalmente. Laurent Moreau, vice-presidente de Iniciativas Globais da Johns Hopkins; Fernando Ritter, secretário municipal de Saúde; Jorge Logemann, associado do HMV, e Tanira Torelly, superintendente de Operações do Moinhos, participaram dos brindes e da visita guiada às novas instalações.