Casa do JC na Expointer recebe nomes de peso do empresariado e do agro

A Casa do Jornal do Comércio na Expointer vem se notabilizando ao longo dos anos por receber as mais importantes lideranças do meio empresarial e político, que são recepcionadas pela diretoria do JC. Nesta 47ª edição não foi diferente, com nomes significativos todos os dias da feira.

Ontem, ocorreu o tradicional almoço com a direção do Bradesco, quando Giovanni Jarros Tumelero e Mércio Tumelero receberam o presidente do banco, Marcelo Noronha, o vice, José Ramos Rocha Neto, e diversos dirigentes da instituição financeira, além de empresários de peso.

Agnelo Seger, CEO do Grupo Herval EVANDRO OLIVEIRA/JC

No entardecer da terça-feira, um coquetel reuniu personalidades da área econômica, dirigentes empresariais e convidados, desta vez focando em relacionamento e investimentos.

Na segunda-feira, dia do tradicional prêmio O Futuro da Terra, teve ainda uma recepção a premiados, familiares e lideranças, com o serviço da Leiteria 639, elaborado por Tiago Leite. A parceria entre a Fapergs e o Jornal do Comércio destacou os mais expressivos projetos desenvolvidos em pesquisa científica voltados à inovação, sustentabilidade e melhoria na produção agropecuária do Rio Grande do Sul.