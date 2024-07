Uma tradição renovada

As 65 debutantes de 2024 da Associação Leopoldina Juvenil foram apresentadas na quinta-feira passada, assinalando os 70 anos de realização do tradicional debut do clube. O grande número de candidatas ao baile de gala do dia 5 de outubro oportunizará mais uma grande festa assinalando a data redonda, que promete novidades. A primeira delas já se pode sentir na contratação da equipe de Daniel Finger e Andrew Gonçalves que propuseram uma atraente ambientação da pista e do palco para o jantar da semana passada, utilizando uma linguagem renovadora em perfeita adequação à arquitetura centenária do Salão Leopoldina.



A boa noite que começa cedo

Patrícia Parenza, DJ e organizadora da Gudinaite FESTA GUDINAITE/DIVULGAÇÃO/JC

Comprovando o slogan "a boa noite é a que começa cedo", a festa Gudinaite, promovida em Porto Alegre pela jornalista Patrícia Parenza e pelo publicitário e DJ Diego de Godoy, realizada na sexta-feira passada, no Teatro do Bourbon Country, entregou o que prometeu. Beneficiando as obras da Fundação Pão do Pobres, atingida pela enchente, a festa com 1.100 pessoas, ocorreu entre as 19h e 1h, com direito à performances dos organizadores se revezando na seleção de hits dançantes dos anos 1970/80. A Banda Fruto Proibido RS foi a surpresa da noite, lotando a pista de danças. Dado Schneider, Nailê Mariano da Rocha Santos e Carlos Augusto Scalon dos Santos, Arcione e Marta Piva, Martha Medeiros, Gilson Santos e Adeli Sell, estiveram por lá. A próxima edição será dia 12 de julho, no Food Hall Dado Bier.

Doações para bibliotecas

Uma campanha para arrecadar livros para bibliotecas afetadas pelas enchentes está sendo realizada pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), em parceria com o clube de leitura TAG e com apoio do Instituto Cervantes. A iniciativa Juntos pela Leitura no RS está recebendo obras de ficção, clássicos, contemporâneos e assuntos gerais, além de literatura infantil e infanto-juvenil. Os livros usados devem estar em bom estado, 100% legíveis, sem manchas ou sujeira. As doações serão reunidas na sede do Instituto Cervantes, onde servidores da secretaria farão a triagem das obras, que, depois, serão encaminhadas a espaços públicos onde estão sendo catalogados. Estima-se que mais de 100 mil livros foram destruídos pelos alagamentos.

Arte solidária

Felix Bressan, Ingrid Stemmer e Nelson Wilbert GUILHERME FLORES/DIVULGAÇÃO/JC

O domingo que passou foi marcado pela 6ª edição da Semana de Arte da Stemmer Rodrigues que teve exposição de obras de Felipe Rijo, Felix Bressan, Nathan Carvalho, Nelson Wilbert, Ricardo Pirecco, Vera Reichert, e do alemão Lorenz Bauschatz, marcando a conclusão e entrega do edifício Vista, empreendimento mais recente da incorporadora e escritório de arquitetura. A mostra, com curadoria da arquiteta e diretora de projetos, Ingrid Stemmer, arrecadou mais de R$ 4.700 doados para a Fundação Pão dos Pobres, através da venda de algumas obras expostas no local.

O que vem por aí