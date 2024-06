Com 15 funcionários atingidos pela enchente de maio, nada mais justo do que o jantar de comemoração dos 161 anos da Associação Leopoldina Juvenil fosse denominado de Juvenil Solidário. Até porque, parte da renda obtida com a venda dos convites da noite do último sábado, reverterá em favor desses colaboradores que foram lembrados pelo presidente, Paulo Corazza, no rápido pronunciamento da noite. Claudio Solano, responsável pela gastronomia do jantar, também foi citado por seus 38 anos de serviços prestados ao clube, atualmente sob a coordenação da filha Camila. A festa com show da banda Capital Inicial foi adiada para o dia 30 de novembro.



Alteração de rota

Ao mesmo tempo em que está encerrando o atendimento de sua loja da avenida Ceará, após as perdas com as enchentes, a Kia Sun Motors promete ainda mais movimento com a ideia de ter uma concessionária itinerante, permitindo maior proximidade com o público. A família Fürstenau planeja expandir a atuação da marca, indo ao encontro do consumidor, através da realização de eventos, exposições, novos projetos e parcerias criativas. Inspirados pelo mote do movimento, da arte, do esporte, de estar entre os amigos e os passeios de final de semana, a marca quer reforçar ainda mais sua presença de 30 anos no mercado automotivo. No entanto, seguem suas atividades normalmente na avenida Ipiranga, 8.113, engajados no projeto de reconstrução do Rio Grande do Sul.

Em nova data

Em solidariedade ao Rio Grande do Sul e junto aos empresários do setor da moda neste momento de reconstrução após a tragédia climática, o RS Moda transferiu a edição que ocorreria entre os dias 9 e 11 de julho, ficou para o ano que vem. O mais importante evento do segmento no Estado e um dos mais relevantes do Brasil ocorrerá entre 30 de junho e 2 de julho de 2025, no Centro de Eventos da Fiergs, com palestras, desfiles, workshops, conexões e negócios. A organização é do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Ciergs) junto com o Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado do Rio Grande do Sul (Sivergs).

A catedral de Gheno

Vitório Gheno, imagem da Matriz de Muçum NÁDIA RAUPP/DIVULGAÇÃO/JC

O artista plástico, Vitório Gheno, natural da cidade de Muçum, doou uma de suas telas para a realização de um leilão que será apregoado por Daniel Chaieb Leilões, com a renda revertida para duas escolas municipais do ensino infantil de sua cidade natal, que foram devastadas pela enchente de maio. As escolas Pingo de Gente e Família Feliz serão as beneficiadas com os valores arrecadados. A aquarela sobre papel, feita por Gheno em 2024, trazendo uma imagem da Igreja Matriz Nossa Senhora da Purificação - Muçum/RS, cuja construção foi iniciada em 1917 e inaugurada em 1924.

Jantar Echefs

Elenco do Encontro de Chefs (Echefs), em benefício do Imama RS EVANDRO OLIVEIRA/JC

O Encontro de Chefs RS, reunindo alguns expoentes da gastronomia do Rio Grande do Sul, em sua 20ª edição, foi transferido para o dia 6 de agosto, no Salão de Festas do Grêmio Náutico União, mantendo a tradição da parceria do Imama-RS com o clube. Os convites já estão à disposição com as madrinhas e padrinhos do evento que mais uma vez terá 100% da renda revertida aos projetos desenvolvidos pela entidade que desenvolve ações de educação para a sociedade e atendimento a pacientes que enfrentam o câncer de mama, oferecendo serviços como atendimento psicológico, nutricional, empréstimo de perucas, vale-transporte assistencial, entre outros benefícios.

O que vem por aí