﻿A arte de ressignificar roupas

A estilista Ivania Petry encontrou uma forma de expressar sua arte através da customização de roupas, ressignificando peças e estampando ideias e sentimentos que tem feito sucesso no atual período que atravessamos. Em seu Estúdio de Arte com Significado e Identidade, como ela define seu ateliê, Ivania reflete sobre coisas simples da vida, estados de espírito, letras de músicas envolvendo tudo em cores e texturas únicas, fruto de sua observação e vivência. "O diferencial do meu trabalho é a criação ligada às emoções, toda a história que nos é trazida através de uma roupa, uma memória, uma história familiar, o estúdio tenta interpretar e transformar isso em arte, fazendo uma conexão com quem solicita a intervenção", conta Ivania. "É algo muito particular, muito pessoal", complementa. Atualmente as peças infantis também passaram a ser motivo de seu trabalho, inspirada pelo aproveitamento de roupas que deixaram de servir e que podem ter "reuso", como diz. @ivaniapetry



Sob as lentes da censura

O jornalista Márcio Pinheiro teve longa fila de autógrafos para seu mais recente livro em que se debruça sobre a produção de Chico Buarque durante a vigência da censura nos anos 1960/70, no Brasil. O evento de lançamento de O que não tem censura nem nunca terá - Chico Buarque e a repressão artística durante a ditadura militar ocorreu justamente no dia do aniversário de Chico, na quarta-feira, na Pocket Store. A simpática livraria de Paulo Lima e Ivan Pinheiro Machado recebeu a ex-reitora Wrana Panizzi, Flávio Loureiro Chaves, Roque Jacoby, Idenir Cecchim, Lelei Teixeira, Alair Mombach Zanon, Nelson Coelho de Castro, Claudia Coutinho, Renata Amaro, Cláudio Moreno, entre muitos outros.

Feijoada Stravagante

Glórya Cristal, Laurita Leão e Lady Cyibele GERSON ROLDO/DIVULGAÇÃO/JC

Em colaboração com os artistas de artes cênicas de Porto Alegre atingidos pelas enchentes, a diretora teatral Adriane Mottola abrirá a sede da Cia. Stravaganza para uma feijoada beneficente no dia 29 de junho, às 12h. Com direito a performances de Laurita Leão, Lady Cybele, Glórya Cristal e Madame Zara, a Feijoada Stravagante também lançará a programação comemorativa aos 36 anos de atividades ininterruptas da companhia teatral. Serão apresentadas durante este mês A Mulher que Queria ser Micheliny Verunschy, Kassandra, e a experiência cênica- gastronômica, Mritak - A Comédia da Vida, espetáculo acompanhado de um jantar indiano.

Arte 100% solidária

Sem Identificação, foto de Gilberto Perin integra o leilão virtual GILBERTO PERIN/DIVULGAÇÃO/JC