O lançamento do livro Viva a Várzea! levou de volta ao Chalé da Praça XV, no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre, um público ávido por conhecer as histórias que 16 ex-jogadores, a maioria jornalistas, e de uma pioneira do futebol feminino. Os titulares estavam quase todos por lá, mas Flávio Dutra, João Bosco Vaz, Léo Iolovitch, Márcio Pinheiro, e Vitor Bley de Moraes conversaram com a coluna expressando a diversão que foi selecionar as histórias de uma grande paixão. Surgiram ex-craques vestindo camisetas de times que defenderam, fotos de jogos de outros tempos e muitas histórias, além das contadas no livro. Conforme eles mesmos diziam, memórias imortais de campos de várzea e de praia.



Chico sob censura

Livro analisa Chico Buarque e a repressão artística na ditadura militar STUDIO CLIO/DIVULGAÇÃO/JC

No dia 19 de junho, o jornalista Márcio Pinheiro - que é colaborador do Jornal do Comércio, onde publica deliciosas reportagens culturais - estará novamente com a caneta na mão autografando seu mais novo livro O que não tem censura nem nunca terá, na livraria Pocket Store, na rua Félix da Cunha, nº 1.167, domínios do livreiro Ivan Pinheiro Machado, a partir das 17h30min.



Comemoração solidária

Paulo Corazza, presidente da ALJ IVAN MATTOS/ESPECIAL/JC

A programação comemorativa aos 161 anos da Associação Leopoldina Juvenil foi alterada em função dos problemas enfrentados atualmente. A parte festiva, com show da banda Capital Inicial, foi transferida para novembro próximo, mas um jantar intimista foi marcado para o dia 22 de junho, como forma de sinalizar mais um passo rumo à reconstrução do Rio Grande do Sul e reforçar a solidariedade que o clube demonstrou durante o período severo das enchentes.

Fiergs

TÂNIA MEINERZ/JC

Gilberto Petry, atual presidente da Fiergs, com Claudio Bier, o presidente eleito da entidade, cumprimentando o empresário Clovis Tramontina, durante o evento que apresentou o documento com os Pleitos da Indústria Gaúcha para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, após a enchente



Em busca de padrinhos

O Projeto Orquestra Jovem Casa da Música está buscando padrinhos e madrinhas que possam se unir à ideia da cantora lírica, Angela Diel, conhecida por seu trabalho na formação de novos valores musicais. Para adotar um jovem talento, apoiando em seus deslocamentos para as aulas, a AACAMUS - Associação dos Amigos da Casa da Música está lançando uma campanha de contribuição mensal entre R$50,00 e R$200,00, que pode ser feita através do Pix CNPJ 26362714/0001-33. Atualmente, 180 alunos têm aulas de violino, viola, violoncelo, violão, contrabaixo, flauta doce, flauta transversa, percussão, piano e grupos vocais.

O que vem por aí

Exposição La Habana WALTER KARVATZKI/DIVULGAÇÃO/JC