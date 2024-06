Sol aqui pro Sul

A Live Festival Sol Lá Pro Sul, realizada no domingo passado, foi mais uma ação solidária para arrecadar doações, desta vez direcionadas ao Ação Cidadania e também aos músicos e profissionais do setor atingidos diretamente pelas enchentes. Com o apoio da Associação dos Músicos do Rio Grande do Sul (ASSMURS) e Associação Brasileira de Festivais Independentes (ABRAFIN), um grupo de amigos, liderado por Vitor Soares, ergueu um festival híbrido, direto do Teatro da Pucrs, unindo apresentações ao vivo e transmissões externas, permanecendo oito horas no ar, com entrevistas, depoimentos e colaborações de diversos apoiadores da iniciativa. Loma Pereira, Dudy Eduarda, Renato Borghetti Trio, ao lado de Pedro Borghetti e Neuro Júnior, Miguel Veleda e Nati Tar, Quarteto Malus, Jessie Jazz, SickSkunkProd, Choro RJ, Tributo Michael Jackson e Bibiana Petek estavam entre as diversificadas atrações musicais que se apresentaram.



Projeto de reconstrução

Karina Capaverde, empresária responsável pela Casa Cor RS Luciano Mota/Divulgação/JC

A empresária responsável pela franquia da Casa Cor RS, Karina Capaverde, está agilizando um projeto que envolve a Casa Cor nacionalmente para, junto de arquitetos, montar kits de moveis para as famílias atingidas pela enchente no Estado. A intenção é uma parceria com a rede e seus relacionamentos com o mercado, fornecedores e contatos de outras franquias, divulgando a ação social pelo Brasil. Em parceria com o projeto Mobília do Bem, idealizado pela arquiteta Ana Hamacek, uma equipe de arquitetos, designers e engenheiros de dez estados brasileiros trabalha para arrecadar móveis em bom estado e conectar empresas parceiras de todo o País para a doação de insumos de construção.



União de esforços

A ação já conta com mais de 15 mil famílias cadastradas para receberem o mobiliário. "Foram mapeados os projetos que tinham sinergia com o nosso negócio, que tenham braço para tudo isso, pois será preciso uma grande logística nacional, para trazer doações das franquias de todo o Brasil", comenta Karina. O Mobília do Bem já conta com representantes da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo, e segue em expansão com profissionais e empresas de outros estados que possam contribuir.

O reconforto da arte

Ocre Galeria reabriu esta semana LILIAN MAUS/DIVULGAÇÃO/JC

Aos poucos, a cultura gaúcha tem dado sinais de retorno, prestando seu auxílio e conforto na reconstrução de nossa identidade. Na trilha de rescaldo de nossos museus, teatros e casas de shows atingidos, as galerias de arte começam a dar sinal de vida. A Ocre Galeria, no Centro Histórico de Porto Alegre, comunicou sua reabertura e atendimento presencial a partir da segunda-feira, no período das 10h às 18h. A Gravura Galeria de Arte lançou a exposição Arte Salva, a princípio apresentada em um ambiente virtual e que, agora, ocorrerá presencialmente a partir do dia 6 de junho, mostrando obras de 46 artistas, com visitação aberta ao público, na rua Côrte Real, em Petrópolis.

Mesa de Cinema especial