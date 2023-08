Almoço festivo com Bradesco na Casa JC

O espaço da Casa do Jornal do Comércio, que tem o apoio do Bradesco, Senar, Farsul, BRDE, Erva Mate Barão e Banrisul, acolheu a diretoria nacional e regional do Bradesco para o tradicional almoço na Expointer, em que o churrasco é o prato principal da ocasião festiva. A grande mesa que ocupou o salão central da Casa JC contou com José Ramos Rocha Neto, vice-presidente executivo do Bradesco; Alexandre Gluher, vice-presidente do Conselho de Administração do Bradesco; Gedeão Pereira, presidente da Farsul; Simone Stülp, secretária estadual de Inovação; Leonardo Pascoal, prefeito de Esteio; e Nei Mânica, presidente da Cotrijal. Os produtos da Carneiro do Sul complementaram o serviço.