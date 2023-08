Casa JC é ponto de encontro na Expointer

A Casa do Jornal do Comércio, na 46ª Expointer, em Esteio, foi mais uma vez ponto referencial de autoridades, empresários, políticos, representantes de entidades e visitantes que tiveram a acolhida do diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero e do diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero.

No começo da semana, os agraciados na 27ª edição do Prêmio O Futuro da Terra foram recebidos em concorrido coquetel na Casa JC, que teve mais uma vez a chancela da Leiteria 639, e brindes de espumante rosé Salton, cerveja Abadessa, além de drinks com cachaças gaúchas reconhecidas com o selo Produtos Premium, programa do governo do Estado. Azeites artesanais produzidos no Rio Grande do Sul que também levam essa referência, assim como carne de cordeiro e outros cortes nobres foram muito elogiados pelos convidados.

Durante as tardes, a Casa JC também tem sido muito movimentada, com visitas de lideranças políticas e empresariais, como o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann; o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo; entre outros que passaram para um cafezinho e para conversar sobre os principais temas da feira.

Nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, a Ruta mais uma vez arma sua parrilla em frente à Casa JC para o happy-hour de despedida da Expointer.