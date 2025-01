Vinho brasileiro na Índia

A vinícola Don Giovanni, de Pinto Bandeira (RS), esteve presente na degustação de vinhos brasileiros na embaixada do Brasil em Nova Delhi, na Índia, em janeiro de 2025. A iniciativa apresentou rótulos nacionais a empresários indianos, autoridades e imprensa, consolidando o Brasil como um player emergente no mercado internacional de vinhos. Junto com outros rótulos de vinícolas brasileiras levados à índia, a DG, apresentou seus vinhos tintos Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc, e os espumantes Brut Stravaganza, Nature e Brut. Daniel Panizzi, presidente da União Brasileira de Vitivinicultura (Uvibra) e diretor da Don Giovanni, foi o representante na ocasião.

Mais franquias no Interior

Pesquisa da Associação Brasileira de Franchising (ABF) de 2024 revela que quase metade (48%) das franquias no Brasil estão presentes em cidades com menos de 500 mil habitantes. O crescimento de 12% no número de unidades em municípios menores no último ano reflete um movimento claro: o Interior do País se tornou um terreno fértil para a expansão de redes de franquias, especialmente no setor de alimentação, que lidera o mercado com 30% do faturamento total.

Franquias cresceram 14,4%

O crescimento das franquias no Brasil foi de 14,4% em 2024 totalizando R$ 264,8 bilhões. Entre os segmentos de destaque, o de Alimentação - Food Service - registrou uma alta significativa de 14,0% no faturamento, mostrando a força do setor.

As atividades da Federasul

A Federasul dará início às suas atividades de 2025 com a primeira reunião de integração em Osório, no Litoral Norte, nesta sexta-feira. A abertura será conduzida pelo presidente Rodrigo Sousa Costa, e vice-presidente de Integração, Rafael Goelzer . às 13h30min na Câmara de Vereadores com mais de 100 dirigentes empresariais inscritos. O tema central da reunião é o projeto de valorização das pessoas pelo emprego, que busca fortalecer o mercado de trabalho no Estado.

Prazo para antecipar IPVA

Termina nesta sexta-feira o prazo para o pagamento antecipado do IPVA 2025 no RS. A quitação do imposto à vista dá direito a um desconto de até 24,80%, mais os abatimentos previstos nos programas Bom Cidadão e Bom Motorista. Uma dica para aproveitar os descontos e aliviar ainda mais o bolso é pagar o imposto pelo aplicativo Zul , com prazo de até 12 vezes ou mesmo à vista. Até 28 de fevereiro, motoristas recebem R$ 250,00 em Vale Bonus.

Novo mínimo e consignado

Uma das principais consequências do reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.412,00 para R$ 1.518,00 é a ampliação da margem consignável, ou seja, o valor da parcela do empréstimo que pode ser comprometido com o crédito consignado. Esse valor é calculado com base no salário mínimo e pode chegar a 35% do benefício de aposentados e pensionistas do INSS.

Gastronomia italiana no Food Hall Country

O complexo gastronômico localizado no 2º andar do Bourbon Shopping Country ganha um novo espaço gastronômico: o Angelini, restaurante do chef Emmanoel Angelini, que homenageia seu avô, de mesmo nome. O local, antes ocupado pelo Le Moustache, apresenta cardápio inspirado na culinária italiana, com pratos clássicos e releituras modernas. Entre os destaques estão a Bistecca alla Fiorentina (R$ 176), o Spaghetti carbonara (R$ 49) e o Tortéi com molho de nata e nozes (R$ 52). O restaurante oferece um buffet especial de terça a sexta-feira (R$ 49), com saladas, acompanhamentos e preparos com carne que variam diariamente, e funciona no @foodhallcountry. Saiba mais: @angelini.poa