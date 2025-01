Os materiais escolares

Com o início de um novo ano letivo, a escolha dos materiais escolares torna-se uma etapa essencial na preparação dos estudantes. Nesse contexto, a Livraria Leitura, com 121 lojas no Brasil, se destaca como referência, oferecendo ampla gama de opções que garantem qualidade, diversidade e praticidade para atender às necessidades de todos os perfis de alunos. Além de uma vasta seleção de livros didáticos, o estabelecimento disponibiliza uma rica variedade de cadernos, canetas, lápis e outros itens de papelaria. A rede tem, por exemplo, lojas que disponibilizam até 300 modelos de cadernos e modelos exclusivos de mochilas.

Força da fonte solar

A fonte solar acaba de atingir a marca de 52 gigawatts (GW) de potência instalada operacional no Brasil, segundo balanço da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). De acordo com a entidade, desde 2012, o setor fotovoltaico trouxe ao Brasil mais de R$ 238,3 bilhões em novos investimentos, gerou mais de 1,5 milhão de empregos verdes e contribuiu com mais de R$ 73,8 bilhões em arrecadação aos cofres públicos.

Um ambiente seguro

Uma pesquisa realizada pela consultoria de impacto social Newa, em parceria com a Opinion Box, com o objetivo de desmistificar os temas e ajudar organizações a criarem um ambiente seguro e de processos, aponta que, para 25,9% dos profissionais, a cultura das empresas onde trabalham não oferece nenhum apoio em relação à saúde mental de seus colaboradores.

Campanha corta-corta

O Iguatemi Porto Alegre promove mais uma edição da campanha Corta-Corta, de 13 a 15 de janeiro, com uma série de ações especiais para que os clientes aproveitem ao máximo a promoção! As máquinas de prêmios instantâneos - sucesso na semana de Black Friday - estarão de volta, com mais de 1.100 itens oferecidos pelas lojas parceiras participantes da ação. Com R$ 100 ou mais em compras, o cliente resgata um cupom no aplicativo do Iguatemi para participar. Ao apresentar à atendente a nota fiscal da compra e o cupom, ele tem a chance de "pescar" seu prêmio.

A viagem de expansão

Durante viagem de expansão, o empresário Luciano Hang visitou as capitais de Roraima, Amapá e Ceará, os únicos estados brasileiros que ainda não contam com lojas da Havan. O objetivo foi prospectar terrenos destinados à construção de novas megalojas. "Até 2026, queremos estar em todos os estados brasileiros. Vamos pintar o mapa do Brasil de azul, plantar novas lojas da Havan, gerar empregos, impulsionar a economia e levar mais desenvolvimento para o nosso país", declara Hang.

A deficiência auditiva

Recente pesquisa do IBGE revelou que 5% da população brasileira apresenta alguma deficiência auditiva, o que corresponde a cerca de 10 milhões de pessoas. Destas, 2,7 milhões têm surdez profunda, ou seja, não escutam nada. Mas como detectar os sinais iniciais de perda auditiva? Para o médico Paulo Mendes Junior, especialista do Hospital Paranaense de Otorrinolaringologia (IPO), um dos sintomas iniciais é não entender o que os outros falam.

O futuro das ofertas de trabalho

O desenvolvimento rápido de uma nova tecnologia como a Inteligência Artificial, assim como em outros momentos na história da humanidade, faz com que as demandas de produtos e ofertas de trabalhos se modifiquem. A dúvida a respeito de quais profissões estarão em evidência neste processo e quais serão extintas se tornou uma das principais perguntas a serem respondidas. Pauta para o Fórum Econômico Mundial, que acontece de 20 a 24 deste mês em Davos na Suíça.