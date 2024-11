O genuíno gosto da Amazônia

Com investimento de R$ 1 milhão, a BRZ Fruits, fundada em 2021, elegeu a capital gaúcha para inaugurar sua primeira loja. O espaço fica no Barra Shopping Sul e oferece frutas típicas da Região Norte do Brasil em formato de sucos, geleias, cremes e cachaças, e como recheio e acompanhamento de tapiocas e empadas. Os produtos comercializados pela marca são próprios e produzidos sob supervisão direta dos proprietários. A empresa contará ainda com fábrica privativa, já em construção, no Pará, onde está investindo R$ 21 milhões. A abertura da unidade é a materialização do sonho de Reginaldo Gomes Pantoja, paraense de Mocajuba que vive no RS há décadas.

Vinte mil intervenções

Desenvolvido pela Associação Brasileira de Educação, Saúde e Assistência Social (Abess) com o intuito de acompanhar o atendimento personalizado dos estudantes da educação inclusiva, o PAMI alcançou a marca de 20 mil intervenções em novembro. A plataforma é utilizada por técnicos (psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos e psicopedagogos) da Abess, que a alimentam com as informações dos atendimentos realizados em parceria com a equipe escolar.

Bolsas de estudo Sicredi

A Sicredi Pioneira está com inscrições abertas para o programa Bolsa de Estudos, iniciativa que permite o ingresso em um curso técnico em agropecuária com os custos pagos de forma integral ou parcial. Para participar, é preciso ser associado ou filho de associado, até 31 de dezembro deste ano, e estar em dia com suas obrigações. É possível se inscrever até o final de fevereiro. O resultado será divulgado na segunda quinzena de março.

Hospedagens de animais

Com a chegada das festas de fim de ano, cresce a demanda por hospedagens especializadas para animais de estimação, impulsionada por viagens e compromissos típicos da época. Hotéis pet, que antes eram vistos apenas como uma alternativa prática, passaram a oferecer experiências completas para os animais, incluindo atividades planejadas e cuidados personalizados. Conforme pesquisa da Abinpet, a projeção é de um crescimento de 12,1% para o setor em 2024 e faturamento de R$ 77 bilhões.

Estande Trend Downtown

A Vanguard, a Maiojama e o Fundo Phorbis inauguraram um espaço de 85 m2 no terceiro piso do Shopping Praia de Belas para apresentar o Trend Downtown a futuros moradores e investidores. Localizado entre as avenidas João Pessoa e Gen. Lima e Silva, o Trend Downtown integra torres residenciais e corporativas a um mall com serviços, gastronomia e completa infraestrutura de lazer. O projeto reflete o conceito multiuso, que une moradia, trabalho e lazer, valorizando a região. O espaço no shopping servirá como ponto de encontro para apresentar as características do empreendimento.