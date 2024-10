O Banrisul lançou uma nova solução para os parceiros disponibilizarem os serviços bancários que são oferecidos à população. Por meio do Banriponto Digital, as empresas que tiverem interesse em atuar como correspondentes podem integrar os serviços prestados diretamente nos seus sistemas pela utilização de APIs. O Portal do Desenvolvedor Banrisul (https://www.banrisul.com.br > Áreas Temáticas > Para desenvolvedores), disponibiliza as principais informações das APIs do banco para viabilizar a integração de parceiros. Os correspondentes podem acessar APIs de serviços como crédito consignado, pagamento de títulos, arrecadação e pix, entre outros. Para mais informações sobre o Banriponto Digital acesse https://www.banrisul.com.br/queroserparceiro.

30ª corrida pela vida

O Instituto do Câncer Infantil (ICI) está nos últimos dias para inscrições na 30ª edição da Corrida Pela Vida, que acontecerá em 10 de novembro no Parque Marinha do Brasil de Porto Alegre. O evento celebra três décadas de mobilização pelas crianças e adolescentes com câncer. As modalidades incluem corridas de 3km, 5km, 10km, corrida Kids e caminhada. As inscrições podem ser feitas até domingo. A participação apoia diretamente o trabalho do ICI.

Consultórios DeltaMed

Empresa gestora do primeiro coworking de saúde da Região Sul do País, a DeltaMed Consultórios prevê chegar ao final deste ano com 75% de ocupação dos seus consultórios compartilhados, localizados no MedPlex Eixo Norte, em Porto Alegre. Se o número se confirmar, será o melhor desempenho da empresa desde que abriu este serviço na Capital, em 2022, consolidando uma tendência que ganhou força no pós-pandemia.

Os 20 anos da Malbec

Em comemoração aos seus 20 anos, a Malbec, marca de perfumaria masculina do O Boticário, apresenta Malbec 20 - uma fragrância com edição limitada. A embalagem, desenvolvida em colaboração com o estúdio italiano Pininfarina, evoca a nobreza das garrafas de vinho com um toque moderno. Com acabamentos refinados e versões numeradas, cada peça é única, colecionável e feita para homenagear o legado da marca.

Azeites do Parque Olivas de Gramado

A qualidade dos azeites produzidos pelo Parque Olivas de Gramado é comprovada internacionalmente. Em menos de 30 dias, a empresa conquistou duas premiações em conceituados concursos do setor mundial. Recentemente o Terroir Serrano safra 2024 foi reconhecido como um dos melhores azeites do planeta pelo Flos Olei, renomado guia italiano que, a cada ano, elege os 500 melhores extravirgens do mundo. Agora, o rótulo conquistou medalha de prata no New York International Olive Oil Competition (NYIOOC). O concurso realizado nos EUA é uma das avaliações mais prestigiadas do azeite de oliva extravirgem.