Literatura inclusiva

Cerca de 5% das crianças brasileiras apresentam algum grau de deficiência auditiva causada, principalmente, por infecções congênitas, complicações no parto, otites crônicas e fatores genéticos. Atuando no mercado de aparelhos auditivos há 25 anos, a empresa gaúcha Amplisound promove uma iniciativa especial que une inclusão e literatura infantil com o lançamento do livro "Amélia quer ouvir o mundo", inspirado nas experiências de crianças usuárias de aparelhos auditivos. A obra será distribuída para escolas infantis, ONGs, além de estar disponível gratuitamente para solicitações pelo 0800 100 0070.

Móveis de qualidade

Tão importante quanto produzir móveis de qualidade é atender com excelência aos consumidores que confiam na marca. Norteada por essa máxima há quase três décadas, a Multimóveis acaba de entrar para o grupo das organizações que exibem o selo RA 1000, indicativo de máxima eficiência em atendimento reconhecido pela plataforma Reclame Aqui.

Tendências do varejo

Promover conexões para explorar e discutir as tendências mais emergentes no setor varejista do Estado do Rio Grande do Sul. Esta é a principal proposta do Varejo 360: Experiências e Soluções para Transformar o Mercado. Realizado pela Fecomércio-RS, no dia 29 deste mês, o evento reunirá na sede da entidade em Porto Alegre líderes, empreendedores e profissionais do varejo para trocar ideias, compartilhar experiências e estabelecer parcerias estratégicas.

O Boticário no Barra

O Boticário acaba de reinaugurar a sua loja no BarraShoppingSul para proporcionar uma experiência de compra mais prática e moderna, valorizando o conforto e a conveniência do consumidor. A arquitetura, inspirada na primeira botica que deu origem à marca há 40 anos, em Curitiba (PR), foi reformulada para atender às tendências atuais, com espaço pensado para uma jornada de compra ágil e objetiva.

O Miolo Seleção Rosé

Ele já foi eleito o melhor rosé do mundo. É considerado o vinho rosé 'mais querido do Brasil'. Também é o rosé brasileiro mais vendido no País. E ainda possui uma legião de fãs em diversos países. O Miolo Seleção Rosé Safra 2024 chega para brindar os 30 anos da linha Miolo Seleção, destacando no rótulo a expressão ROSÉ, além de estrear na embalagem bag-in-box de 3 litros.

Cerveja Mate & Malte

Nesta sexta-feira, o Food Hall Dado Bier apresenta ao público a cerveja Mate & Malte, uma colaboração entre a Dado Bier e a Baldo. A bebida combina o estilo Belgian Blond Ale com o sabor herbal da erva-mate. Ela presenta notas de laranja, banana e pera, com um toque sutil de cravo e noz-moscada. Mais do que uma celebração ao 20 de setembro, a Mate & Malte também presta homenagem à 1ª cerveja no mundo a incorporar erva-mate em sua receita, a Dado Bier Ilex, lançada em 2006.

A 32ª Avaliação Nacional de Vinhos

A representatividade da Safra 2024 será conhecida neste sábado, na 32ª Avaliação Nacional de Vinhos - Safra 2024. Os 800 apreciadores de 72 cidades brasileiras, além da Espanha e Uruguai, vão degustar ao mesmo tempo as 16 amostras selecionadas entre as 30% representativas da safra num universo de 472 amostras inscritas por 67 vinícolas de sete estados brasileiros, além do Distrito Federal (Bahia 15, Distrito Federal 16, Goiás 01, Minas Gerais 03, Paraná 03, Rio Grande do Sul 408, Santa Catarina 08 e São Paulo 18). Único no mundo, o evento segue seu propósito inicial de avaliar a safra, gerando ferramentas para viticultores e enólogos seguirem aprimorando a produção nacional.