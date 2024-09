Os gargalos de Rio Grande

painel do Mapa Econômico do RS lideranças regionais destacaram o alto custo dos pedágios na região, notadamente até o Porto de Rio Grande a rodovia ERS-734 A infraestrutura foi apontada como principal gargalo de Rio Grande e da Região Sul do Estado durante orealizado na cidade portuária na semana passada. Ao elencarem os desafios para a retomada econômica,. Outro ponto citado foi a demora nas obras de duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas. O próprio acesso ao centro de Rio Grande tem outro gargalo,, cujas obras devem ser concluídas só em 2025. O detalhamento dos desafios e oportunidades de desenvolvimento para região será publicado no Jornal do Comércio, em um caderno especial nesta quarta-feira, dia 25 de setembro.

No Vale do Silício

A startup gaúcha, GestãoDS, marcou presença em uma das maiores conferências de tecnologia do mundo. Realizada no Vale do Silício, a SaaStr apresentou as inovações do mercado de soluções digitais a 13 mil executivos — com foco na Inteligência Artificial. "Oferecemos um software completo para médicos. Vamos aplicar esse conhecimento ao nosso negócio, descomplicando a gestão na área da saúde", resume o sócio e diretor de Tecnologia (CTO), André Baptista.

Feira de calçados

A 3ª feira de calçados, realizada pela Abicalçados de Novo Hamburgo e organizada pela NürnbergMesse Brasil, já tem 92% dos espaços de exposição comercializados. Considerada a principal mostra de calçados do Brasil, acontece entre os dias 11 e 13 de novembro, no Distrito Anhembi (SP).

Para Paulo Freire

Os Correios lançaram na quinta-feira passada uma emissão postal especial em homenagem a Paulo Freire. Os eventos de lançamento do selo e do carimbo comemorativo ocorreram simultaneamente nas capitais paulista e pernambucana. Tiragem de 96 mil selos.

Programa Recriar

O Programa Recriar, projeto socioeducacional da Soprano (RS), está com inscrições abertas até 5 de outubro. São 25 vagas para candidatos com idade a partir de 16 anos, de Caxias do Sul e Farroupilha, que deverão estar cursando Ensino Médio no turno da noite em 2025. O Recriar, que é do Instituto Adelino Miotti (IAM), braço social da Soprano, foi criado para oportunizar formação pessoal e profissional a jovens.

Retorno do ISOJ Nikkei Sushi Bar

O restaurante, que combina culinária japonesa e peruana, iniciou reformas na unidade do Cais Embarcadero, de Porto Alegre, fechada desde as enchentes de maio. O restaurante, comandado pelo chef Carlos Paredes, segue operando via delivery.