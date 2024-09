Em Rio Grande, lideranças apontam caminhos para o desenvolvimento da Região Sul

Jefferson Klein e Paula Sória, de Rio Grande

desenvolvimento econômico das regiões Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira Oeste projeto Mapa Econômico do RS evento na Câmara de Comércio de Rio Grande Empresários, executivos, dirigentes de entidades de classe e gestores públicos e privados debateram desafios para a retomada econômica e oportunidades para oem painel em Rio Grande nesta terça-feira, 17 de setembro. Foi o terceiro encontro em 2024 do. Acompanhe o que disseram algumas das 150 lideranças regionais que participaram do

"Momentos como o que vivemos neste ano no Estado mostram o quanto o fomento, especialmente aos pequenos negócios, é importante para toda a economia regional."

André Ianzer, diretor administrativo do Supermercado Guanabara TÂNIA MEINERZ/JC

"Nossa região tem muitas oportunidades, e quanto mais players dispostos a investir no Sul do Estado, melhor para todos. Mesmo penalizados com o pedágio mais caro do Brasil e a duplicação da BR-116 que espera há mais de 10 anos, nós temos investido muito aqui nos últimos cinco anos. Empregamos 2.300 pessoas e temos muita confiança no potencial econômico da nossa região.”

Queli Schenkel, diretora de unidade Sest / Senat TÂNIA MEINERZ/JC

"A infraestrutura hoje é o principal problema de Rio Grande. As estradas e os acessos à cidade precisam melhorar bastante. É preciso, também, um maior incentivo para que empresas se instalem aqui."

Sandro Boka, diretor de Relações Institucionais da Portos RS TÂNIA MEINERZ/JC

"Rio Grande tem um grande potencial. Um dos maiores não só de Rio Grande, como da Região Sul e do Estado é o Porto. Temos que começar a focar mais nas oportunidades que o Porto tem para desenvolver a cidade e a região como um todo. Nós estamos muito focados nisso na Portos RS."

José Guarenti, inspetor-chefe do Crea em Rio Grande TÂNIA MEINERZ/JC

"Temos uma oportunidade muito boa para alavancarmos a economia da cidade e da região. Somos parceiros nesta busca por melhoria na infraestrutura dos empreendimentos, que são o eixo para a retomada do desenvolvimento local."

"A Região Sul precisa de novos investimentos e novas empresas. E tudo o que for ligado ao nosso Porto e à economia relacionada ao mar precisa ser um diferencial de Rio Grande. Temos hoje, por exemplo, um distrito industrial com imensa vantagem logística e ele está subaproveitado. Debates como esse nos ajudam a mostrarmos o que temos aqui, justamente para atrair esses novos investimentos."

Antônio Bacchieri, vice-presidente de Infraestrutura da Federasul

Júlio Lamb, diretor executivo da Lamb Construções EVANDRO OLIVEIRA/JC

"O momento é ideal para revermos pontos de competitividade do Rio Grande do Sul. Fomentar investimentos e deixar a iniciativa privada trabalhar é muito importante. Nós somos da Região Metropolitana e apostamos nessa retomada, investindo aqui na Região Sul."

Róbson Rosa, executivo de negócios da Totvs EVANDRO OLIVEIRA/JC

“Debatermos as oportunidades para a economia da região nesse momento é fundamental para termos maior precisão para os potenciais de Rio Grande e de toda a região."

João Carlos da Silva Filho, diretor da Axis Engenharia EVANDRO OLIVEIRA/JC



"O momento é de potencializarmos o que temos de melhor na região, e a indústria precisa ser fomentada para abrir ainda mais perspectivas de trabalho e movimentação da economia local. O empresariado tem, agora, uma oportunidade para investir mais na produção do que no financeiro." "O momento é de potencializarmos o que temos de melhor na região, e a indústria precisa ser fomentada para abrir ainda mais perspectivas de trabalho e movimentação da economia local. O empresariado tem, agora, uma oportunidade para investir mais na produção do que no financeiro."

Igor Machado, assessor de negócios do Sicredi Rio Grande EVANDRO OLIVEIRA/JC

"Debatermos as oportunidades da economia da região é uma forma muito eficiente de expor o que há de potencial para investimentos. E o fomento, que temos promovido na região, é fundamental para a recuperação de todos os setores."

"O momento da retomada econômica após as cheias é uma grande oportunidade para nos desenvolvermos com mais planejamento e respeito à sustentabilidade e aos limites da natureza. Temos uma oportunidade para virarmos a chave do desenvolvimento."

Luiz Carlos Zanetti, diretor de varejo da Câmara do Comércio de Rio Grande EVANDRO OLIVEIRA/JC



"Precisamos de valorização na economia local. Rio Grande precisa se ver e ser vista melhor pelo Estado."

Mauro Barcelos Dias, consultor administrativo da Ventura Serviços Administrativos EVANDRO OLIVEIRA/JC

"Na Região do Pampa, principalmente, na minha cidade (Lavras do Sul), que é conhecida como a terra do ouro, ela se originou da extração do minério de ouro e, depois que defasou esse projeto, hoje o forte da economia é o agronegócio. Mas estamos tentando desmistificar isso e resgatar as nossas origens porque temos potencial na região para minerar e é isso que estamos buscando."

Felipe Delgado e Alexander Schmechel EVANDRO OLIVEIRA/JC



"Temos ainda o gargalo da BR-116 (duplicação) que precisa ser resolvido e veremos com bons olhos se tivermos algum investimento em ferrovia. É uma pena que a usina que teria todo um investimento em regaseificação (projeto termelétrico almejado pelo Grupo Cobra em Rio Grande) foi embora, isso é uma lástima para a região. Mas penso que a retomada é para ontem, precisa acontecer. A nossa região está muito empobrecida, ainda mais depois das cheias. Precisamos de um olhar especial do governo. É um local privilegiado, cercado de água, com um porto, com um sistema ferroviário, tem que ser mais utilizado, investir nessa área para a gente escoar a produção do Estado e desenvolver a região."

"Eu acredito que os maiores problemas que se observam hoje estão envolvidos com a comunicação entre as empresas. E isso é algo que queremos melhorar com networks."

Priscila Alves Christello, especialista comercial da LW Serviços



"A infraestrutura de todo o Estado precisa de um olhar mais atencioso. É preciso planejamento para que as consequências não sejam tão fortes em um enfrentamento de desastre. Utilizar a mão de obra específica, a contratação de profissionais legalmente habilitados e com capacidade técnica e termos um conselho que defenda seus profissionais vai muito no sentido que se tenha o retorno do investimento na infraestrutura. Pensando nisso, o Crea-RS está desenvolvendo um material para ser entregue para os candidatos das eleições municipais com propostas voltadas para área da engenharia, agronomia e geociências."

Matheus Borges dos Santos engenheiro civil e assessor técnico da presidência do Crea-RS



"As perspectivas são positivas, tanto que estamos implementando um projeto na área de energia solar que devemos lançar até o final de outubro. A nossa meta principal é que o rio-grandino acredite na cidade e volte a trazer investimentos para o município."

Cristiano Rotta Gonçalves, sócio da Sol dos Molhes



“A gente precisa melhorar um pouco a nossa infraestrutura. Fomos afetados de forma bem forte na questão logística, de acesso à região. Precisamos fazer parcerias, pegar espaços que estão sendo subutilizados, em Rio Grande, Pelotas, na Metade Sul como um todo, e começar a ter centros de distribuição e operacionalizar de forma mais coesa o suprimento da nossa região."

Jackson Prietto, gerente de suprimentos do Hospital Monporto

"Tem que investir no setor primário. A produção primária de Rio Grande foi muito atingida com todo o evento climático. Estamos com problemas de acesso à Ilha dos Marinheiros até hoje, a ponte continua interditada e a ligação é feita por balsa. O pessoal está com dificuldade de produzir e o que consegue produzir tem dificuldade de escoar. Isso no município é o principal, investir no setor primário, para melhorar a economia do município."

Christian da Silva Simões, geógrafo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Rio Grande

"A Secretaria Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia já tem vários projetos de inovação e tecnologia que vão ajudar a impulsionar e dar um norte para o Estado."

Tenille Drews, gestora de inovação do Inova RS

"Rio Grande tem alto potencial para a inovação, e nós temos a consciência de que só avançaremos quando este potencial é fomentado aqui dentro. É o que temos feito com os jovens, estudantes de escolas públicas, com o projeto Cria RG. Estamos no terceiro ano do programa que leva esses jovens para dentro do Parque de Inovação da Furg, e eles se tornam os desenvolvedores de soluções para a cidade. A cada ano, o projeto inicia com 900 estudantes, que evoluem no desenvolvimento dos projetos até a seleção deles. A inovação, às vezes, não está na tecnologia, mas no estímulo às ideias inovadoras."

Luciane Compiani Branco, secretaria municipal de Desenvolvimento e Inovação de Rio Grande

"Exportamos 95% da nossa produção de celulose pelo Porto de Rio Grande. Nosso envolvimento com Rio Grande tem esse fator de logística e também temos plantios na região. Também utilizados o porto do município vizinho, de Pelotas, para que a madeira do Extremo Sul vá para a fábrica de Guaíba na mesma barcaça que trouxe celulose de Guaíba a Rio Grande. Estamos investindo em uma nova fábrica de celulose no município de Barra do Ribeiro, com produção estimada de 2,5 milhões de toneladas por ano, será o maior investimento privado do Rio Grande do Sul, são R$ 24 bilhões, e é o maior investimento da CMPC fora do Chile."

