Amostras de vinhos e espumantes da África do Sul, Alemanha, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Espanha, EUA, França, Geórgia, Itália, Nova Zelândia, Portugal e do Uruguai estão em Bento Gonçalves para participar do 12º Brazil Wine Challenge promovido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE). São 1.037 amostras, o maior número registrado na história do evento, 15% mais que na edição anterior, em 2022. Único no Brasil com a chancela da OIV, o concurso reúne 84 degustadores de sete países, que estarão reunidos de 16 a 19 deste mês no Centro Empresarial de Bento Gonçalves, onde acontecem as provas às cegas. O resultado será anunciado na sexta-feira (19).

As roupas esportivas

A marca de roupas esportivas e casuais BigWolf, criada em Flores da Cunha, e que tem ganhado destaque no cenário nacional com sua linha de produtos próprios e personalizados, comemora seu quarto ano neste mês com a mudança para uma nova loja matriz na cidade. Além da unidade no município florense, a empresa já possui filiais em Caxias do Sul, Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. O espaço, de 400 metros quadrados, será inaugurado oficialmente neste sábado (20).

Os 80 anos da Sinpasul

O Sindicato das Indústrias de Celulose e Papel do RS (Sinpasul) comemora seu 80º aniversário de fundação, ocorrida em 14 de julho de 1944. O Estado conta com 320 indústrias no setor, gerando 10 mil empregos diretos e indiretos e participando com 2% na formação do PIB gaúcho.

Há vagas em Gramado

A Agência do FGTAS/SINE Gramado anuncia a abertura de 50 vagas de trabalho em diversos setores de Gramado. Sua busca pode ser feita na agência, ou de forma online, através do aplicativo Sine Fácil. Para mais informações , consulte o Sine pelo WhatsApp (54) 99618-0643.

1,5 milhão de cooperados

O Sicoob SC/RS alcançou em junho 1,5 milhão de cooperados, distribuídos em 470 municípios de Santa Catarina, RS e Paraná, onde a cooperativa possui 8.904 funcionários e 672 agências. É uma conquista que resultou do trabalho, coragem e perseverança dos fundadores das 38 cooperativas filiadas e prosseguiu ao longo do tempo com novos dirigentes, funcionários e a adesão de milhares de associados.

Produtividade para soja

A Semente com Vigor, de Vacaria (RS), está comemorando os resultados do investimento na nova biotecnologia Enlist. Segundo Pedro Basso, agrônomo e CEO da SCV, a novidade viabilizou produção superior a 5 toneladas de sementes de soja por hectare, o que vai favorecer o acesso dos agricultores dos estados do RS, Santa Catarina e Paraná às possibilidades desta nova cultivar. Todos ganham!

Inscrições no Startup Lab

Já estão abertas as inscrições para o Startup Lab, que visa fortalecer o ecossistema empreendedor gaúcho, a partir da conexão entre grandes empresas e startups. O Startup Lab é um programa do governo do Estado, coordenado pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict). Na Região Metropolitana e Litoral Norte do Inova RS, é executado pela Universidade Feevale, sob a coordenação da diretora de Inovação, Daiana de Leonço Monzon.

Economia circular Braskem

Um dos principais projetos desenvolvidos pela Braskem no âmbito da economia circular e da responsabilidade social, o Plastitroque fez sua estreia na escola Tristão Pereira da Silva, de Triunfo (RS). Em apenas um dia, nada menos que 538 quilos de resíduos plásticos, como garrafas, tampinhas, sacolas e embalagens foram arrecadados e convertidos em 150 kits de alimentação e material escolar aos alunos. O montante foi destinado à Cooperativa AECO.