Fenac retoma eventos

A Fenac Experiências Conectam, maior promotora de feiras com pavilhões próprios no Brasil, está pronta para retomar o calendário de eventos promovidos e sediados em Novo Hamburgo. Após a pior tragédia climática do Rio Grande do Sul, o centro de eventos se transformou em abrigo e ponto de coleta de doações e, agora, anuncia seu retorno com a Expoclassic, uma das maiores mostras de carros antigos do País, que será promovida de 16 a 18 de agosto pela Veteran Car Club Novo Hamburgo. A agenda de eventos próprios da Fenac também será retomada. De 03 a 13 de outubro acontecerá a Loucura por Sapatos e o Festival de Cervejas Artesanais, enquanto que em novembro acontecerão três feiras profissionais.

Os veículos usados no Sul

A região Sul tem um novo termômetro para o mercado automotivo: o Índice de Veículos Usados (IVU). Ele cruza indicadores de demanda na plataforma OLX e de venda reunidos pela Fenauto. Entre os carros de 0 a 3 anos, o destaque vai para o Jeep Renegade, que lidera com 90,8 pontos entre os SUVs. O Chevrolet Onix, com 81,8 pontos, encabeça a lista dos Hatches. Entre os Sedãs, o Toyota Corolla ocupa a primeira posição, com 90,5 pontos.

As celebridades e as marcas

Uma pesquisa realizada pela TroianoBranding, em parceria com a Brazil Panels, mostra que apenas 11% dos brasileiros conseguem relacionar as celebridades às marcas que elas anunciam. O estudo, que ouviu 2,3 mil pessoas em todo o País, levanta a questão: será que o alto investimento que as empresas estão fazendo em seus garotos-propaganda é realmente eficaz?

O salto nos seguros de danos

A Susep acaba de divulgar seu relatório Síntese Mensal, com dados do setor de seguros referentes ao mês de maio de 2024. A sinistralidade nos seguros de danos saltou para 66,1% em maio de 2024. O mesmo indicador estava em 42,1% no mês anterior. Esse aumento na média nacional ocorre no mesmo mês em que foi declarado estado de calamidade pública em diversos municípios do Rio Grande do Sul.

Exportações da FCC em alta

A FCC, de Campo Bom, está fortalecendo sua presença global. Atualmente com exportações para mais de 20 países e posição consolidada na América Latina, a empresa ingressou em um novo mercado. A partir de sua expertise no segmento calçadista, a companhia está entrando no continente africano. Há 55 anos, a FCC produz componentes utilizados desde a construção de uma casa até os móveis, nas utilidades domésticas, nos equipamentos médicos e no setor automotivo.

O Bicentenário da imigração

Instituição criada há 70 anos para fomentar a cultura teuto-brasileira, o Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre realiza durante todo este mês uma série de programações especiais em comemoração ao Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul. Haverá atividades para adultos e crianças que abordam história, música, gastronomia e criatividade. Entre os destaques a palestra Mulheres na Imigração. pela pesquisadora Scheila dos Santos Dreher, no dia15 de julho, às19h30min.

Nosso Porto Alegre de Novo

As águas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no mês de maio deixaram, além de um rastro de destruição, uma marca no peito de todos os gaúchos. Mas, apesar de toda dor, é preciso superar e se permitir redescobrir o nosso Porto, para que a cidade volte a ser Alegre. Este é o mote da campanha Nosso Porto Alegre de Novo, que será lançada nesta segunda-feira, Dia Mundial da Alegria. Idealizada pelo Destino POA, plataforma oficial de turismo e eventos da cidade. Mais detalhes em destinopoa.com.br.