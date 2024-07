Frio ajuda o Pop Center

Com a chegada do frio intenso, a expectativa no Pop Center é de recuperar as vendas de um mês fechado em função das enchentes. Os comerciantes relatam que o aumento de movimento já pode ser notado e a busca por itens versáteis, que possam ser usados no frio intenso e também em outras estações, é destaque nas compras realizadas. Elaine Deboni, CEO do Pop Center, destacou: "Estamos confiantes de que este inverno será uma excelente oportunidade para nossos lojistas recuperarem o fôlego após um período desafiador, por conta das enchentes".

Cervejas artesanais SOS

O segmento das cervejas artesanais tem acompanhado as discussões sobre o chamado Imposto do Pecado desde o primeiro momento da regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. Isso porque as 1,8 mil pequenas fábricas instaladas no Brasil já são altamente impactadas pela carga tributária exorbitante e temem fechar as portas se alguns pontos não forem observados na regulamentação do novo imposto.

Novas frentes em Caxias

Reconhecida pela atuação na área médica, a Teodô Marketing Digital, com sede em Caxias do Sul, celebra três anos ampliando o portfólio com mais um braço: a Teodô 360°. A nova marca atenderá demandas de segmentos diversos. Com uma carteira superior a 40 clientes e expansão de 18% neste primeiro semestre, a expectativa é que o grupo Teodô amplie em 30% os negócios até o final do ano. À frente da nova operação estão Monise Teles e Gabriel Schunck.

Pela imagem de Gramado

Desmentir fake news e começar um processo de recuperação da imagem de Gramado em todo o País. Esse é um dos objetivos da Secretaria de Turismo da cidade da Serra Gaúcha. Para isso, o secretário Ricardo Reginato, e a turismóloga Bárbara Konrath, ao lado de várias empresas do trade turístico da cidade e dos outros quatro destinos da Região das Hortênsias, participam de um road show promovido pelo Contur Hortênsias, em quatro cidades de Santa Catarina.

Bolsas de estudo integrais

O Centro Universitário Senac-RS - UniSenac, por meio do Programa Talentos do Comércio, está com inscrições abertas para bolsas de estudo integrais (100%) em cursos de graduação presencial. No total, são 121 vagas, sendo 65 para cursos realizados em Porto Alegre e 56 para cursos em Pelotas.

Sinplast-RS comemora 42 anos

O Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do RS (Sinplast-RS) comemora neste sábado 42 anos dedicados ao desenvolvimento do setor plástico. Em uma hora de reconstrução econômica e estrutural, destaca-se o papel essencial do associativismo na articulação de interesses comuns e na implementação de políticas estratégicas para o crescimento sustentável.