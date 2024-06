A reconstrução sustentável

O projeto Repense, iniciativa do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do RS (Sinplast-RS), lançou, em suas redes sociais, a série semanal Reconstrução Sustentável do RS. É uma iniciativa que busca inspirar reflexões e ações em prol de um futuro mais sustentável para o nosso Estado e a importância da indústria do plástico neste contexto. Temas como Planejamento Urbano e Cidades Inteligentes, Economia Circular, Logística e Infraestrutura, Educação e Envolvimento Comunitário farão parte da série de conteúdos.

Hábitos sustentáveis RS

O Ecoler é projeto cultural que visa ensinar hábitos sustentáveis para alunos do ensino público. Financiado via Lei Rouanet, a iniciativa entregará mil livros para 20 escolas, além de 40 oficinas sobre consumo sustentável, economia circular e reciclagem. Esteio, Igrejinha e Sapucaia são as cidades contempladas em junho e mais 12 instituições ainda estão sendo prospectadas para o restante do ano.

Direito Digital no curso

A digitalização das atividades e profissões, nos últimos cinco anos, foram impactadas pelas transformações tecnológicas. E com o Direito não foi diferente, tanto é que entidades representativas como o Conselho Federal da OAB solicitou ao MEC a inclusão da disciplina de Direito Digital no curso de graduação, aprovado pelo Ministério em abril de 2021.

O livro de Javier Milei

Eleito presidente da Argentina em 2023, o economista Javier Milei teve seus textos com ideias e planos organizados no livro Viva A Liberdade, Carajo! Ele chega neste mês ao Brasil pelo selo Edições 70, da editora Almedina Brasil, com tradução do professor e jurista Tiago Pavinatto.

O espumante Garibaldi

Pela quarta vez em 2024, um concurso francês premia a Cooperativa Vinícola Garibaldi (RS). A mais recente medalha vem do Citadelles du Vin, que estampou, no espumante Garibaldi Prosecco Rosé, uma reluzente medalha de ouro. A distinção foi conquistada na 24ª edição do certame, realizado em Bourg-sur-Gironde, perto de Bordeaux, entre 1 e 3 de junho. O evento organizado pelo Concours des Vins (CDV) recebeu 456 amostras de 17 países.

Cheia no Rio das Antas

A vazão natural média registrada em maio de 2024 na Usina Hidrelétrica 14 de Julho no RS quando ocorreu a ruptura parcial da barragem, já é um recorde histórico. O dado foi coletado a partir das análises do Climex, um software inovador desenvolvido pelo Lactec em parceria com a Norte Energia. É para identificar eventos climáticos extremos e ajudar na projeção de chuvas nas bacias hidrográficas que compõem o Sistema Interligado Nacional (SIN).

Combustível sustentável

O Ministro de Portos e Aeroporto, Silvio Costa Filho, participou, ontem, do primeiro projeto voltado à produção de combustível sustentável para aviação. O lançamento da planta piloto foi às 15h no Parque Tecnológico Itaipu, em Foz do Iguaçu (PR). O programa pretende promover a descarbonização do setor aéreo via combustível limpo e renovável, projeto com investimento de 1,8 milhão de euros.

Reunião no Tecnopuc hoje

Qual a cidade que iremos viver? Para responder a essa pergunta, o Pacto Alegre e a Aliança para Inovação - articulação entre UFRGS, Pucrs e Unisinos - reunirão diversos setores da sociedade civil, compostos principalmente por arquitetos, engenheiros e urbanistas, para pensarem em habitações e soluções resilientes, após a recente catástrofe climática que atingiu mais de 2,4 milhões de gaúchos. O evento acontecerá hoje, das 18h às 20h, no Tecnopuc.