A Oktoberfest solidária

Desde que Igrejinha foi afetada pela enchente, a Oktoberfest de Igrejinha, maior festa comunitária do Brasil, se mobilizou para auxiliar a comunidade atingida. Através de arrecadações via Pix e de uma parceria com a Vulcabrás, ABM Club e demais empresas e entidades, os repasses chegaram a R$ 695.991,73, contemplando: materiais escolares, livros, itens de higiene pessoal, materiais hospitalares para curativos domiciliares, berços em espuma para creches, barco com motor para o Corpo de Bombeiros de Parobé, colchões, roupas de cama, entre outros.

Vanguard no Lindóia

O Yvy Lindóia está pronto para receber seus moradores no Jardim Lindóia de Porto Alegre, perto do novo Zaffari. Com VGV de R$ 110 milhões, o empreendimento da construtora Vanguard, do Grupo Plaenge, oferece todas as comodidades e conveniências em terreno de 8.000 m². As duas torres de 12 andares contam com projetos da Baldasso Arquitetura, Tellini Vontobel e Bohrer Arquitetos e combinam segurança, praticidade e sustentabilidade.

A rede da Guaibacar

Em momento-chave de retorno de muitas atividades no Estado, a Guaibacar mobiliza sua rede e retoma nesta quinta-feira seu cronograma de lançamentos da temporada. Em ação simultânea que ocorre a partir das 19h nas suas 5 unidades em Porto Alegre, Canoas, Osório e Pelotas, a líder em vendas da marca alemã no RS apresenta a clientes e convidados o novo SUV T-Cross 2025.

Juntas na superação

Solidária à WebContinental, gravemente atingida em suas instalações nos recentes eventos climáticos, a Guarida disponibilizou espaço na sua sede para equipes de trabalho da empresa poderem continuar suas atividades. A WebContinental é gaúcha, do Grupo Infoar, 100% digital, que atua com e-commerce e tem sede no Navegantes, um dos bairros mais afetados pelas enchentes

Recepcionistas x robôs

Ao invés das tradicionais recepcionistas de cabelos alinhados e roupas impecáveis, imagine-se agora entrando em um evento corporativo com um clima mais futurista, onde é recebido por robôs elegantemente vestidos e com uma expressão facial simpática, mas claramente robótica. O uso de robôs está mudando a forma como as empresas interagem com seus participantes.

A volta dos patinetes às ruas

A Whoosh, multinacional de micromobilidade, retomou os serviços de patinetes elétricas em Porto Alegre, após suspender as operações devido às enchentes. Cerca de 40% da frota e o centro de operações foram submersos, impedindo a manutenção e o carregamento das baterias. Presente na cidade desde outubro de 2023, a Whoosh aumentou a frota para 1,4 mil patinetes antes do desastre. Todas as patinetes foram recuperadas. A retomada será gradual, e as assinaturas congeladas garantirão que usuários não sejam prejudicados.