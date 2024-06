Produto feito no RS

No cenário atual de reconstrução das empresas gaúchas, a Chocolate Lugano, de Gramado, dá um passo significativo para valorizar a produção local com o lançamento do selo "Produto Feito no Rio Grande do Sul". O informativo impresso nas embalagens dos produtos da marca - bem como em vitrines e gôndolas de lojas - tem como objetivo destacar e reconhecer a qualidade e a origem dos produtos fabricados no RS. Uma ferramenta importante para os consumidores que desejam apoiar a economia local, incentivando a compra de produtos fabricados no estado, especialmente fora do Estado, onde a marca dispõe de mais de 140 franquias.

Doações pela via aérea

GOL, Latam Brasil e Voepass, integrantes da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), já transportaram gratuitamente, desde o início de maio, 769 toneladas de doações para o Rio Grande do Sul. Juntas, realizaram voos humanitários para diversos aeroportos gaúchos no último mês, possibilitando que doações de todo o Brasil e de outros países chegassem ao Estado. As companhias aéreas também transportaram voluntários e equipes médicas no período.

Saúde dos voluntários

Grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade de Caxias do Sul (PPGPSI) lançou um questionário para avaliar a saúde mental dos milhares de voluntários que se mobilizaram nas ações de ajuda e socorro às vítimas das enchentes. Os interessados têm até o dia 20 deste mês para responder. Os resultados vão motivar ações de prevenção para reduzir os danos psicossociais.

Uma sede sustentável

A sede corporativa Iolanda Ferrão, do Grupo Lins Ferrão, composta pelas marcas Pompéia e Gang, em Porto Alegre, conquistou o Certificado de Sustentabilidade Ambiental. O documento reconhece e comprova empreendimentos que adotaram medidas que contribuam para a redução dos impactos ambientais. Foi uma parceria entre o Instituto Lins Ferrão, responsável pelas ações de responsabilidade socioambiental do Grupo Lins Ferrão, e a consultoria Aresta Verde, que prestou orientações durante o processo.

Fomento comercial

O presidente do Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial - Factoring do RS (Sinfac-RS), Marcio Aguilar, esteve em Brasília nos dias 30 e 31 de maio para participar do XV Congresso Brasileiro da Anfac, evento que discutiu o futuro do mercado de recebíveis e o papel da Inteligência Artificial. Na ocasião, ele participou do painel "Recuperação Judicial na visão dos seus stakeholders", onde debateu as diferentes perspectivas e desafios da recuperação judicial.

Pés de frango à China

O Frigorífico de Aves da Cooperativa Languiru, localizado no município de Westfália (RS), exportou na terça-feira o primeiro contêiner para a China. No total, foram embarcadas 27 toneladas de pés de frango, que farão uma viagem de aproximadamente 60 dias até chegarem ao destino final no país asiático. A China importa anualmente cerca de 700 mil toneladas de pés de frango do Brasil, um número que tende a crescer nos próximos anos.

O vinho e os desafios climáticos

A seção gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) promove neste sábado, das 9h30 às 12h30, a 4ª Jornada do Sommelier com o tema Desafios Climáticos: Novos Caminhos na Produção e Consumo. Experts mundiais de diferentes regiões do setor vitivinícola abordarão estratégias para lidar com essa nova realidade. Entre eles a diretora-executiva da International Wineries for Climate Action, a inglesa Charlotte Hey. O evento será on-line, transmitido pelo Youtube da entidade.