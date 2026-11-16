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Patrícia Comunello

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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 00:25

No Ponto

Projeto interno combina salão com mesas, área de confeitaria e padaria e espaço para clientes

Projeto interno combina salão com mesas, área de confeitaria e padaria e espaço para clientes

/PADARIA PETRÓPOLIS/DIVULGAÇÃO/JC
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"A gente está numa expectativa, meu Deus do céu!", descreve Josiane Zaniratti, à coluna. Ela e o marido Flávio comandam o retorno da Padaria Petrópolis, que renasce literalmente das cinzas, após incêndio que destruiu a operação na rua Barão do Amazonas. Na antiga esquina, agora tem a farmácia Panvel erguida em tempo recorde. Já a padaria, no bairro Petrópolis, voltará com novidades. "O Flávio está dia e noite envolvido. Vamos abrir até fim de dezembro", conta ela. O novo endereço fica no número 238, quadras acima do anterior. Os empreendedores estão nos detalhes finais da obra, com a instalação de equipamentos da cozinha industrial e refrigeração. "É a parte mais cara e a mais trabalhosa", explica Josiane. O sinistro, ocorrido em maio, sensibilizou a vizinhança. Houve arrecadação de recursos para ajudar na remontagem do negócio. O investimento para remontar o negócio ultrapassou R$ 1,5 milhão, bem acima da estimativa inicial de R$ 900 mil. "Usamos recursos próprios e buscados em bancos. O Flávio trabalhou nesses meses vendendo e comprando carro para nos manter e gerar mais dinheiro para a padaria", conta Josiane. A nova Petrópolis terá novidades, como área kids e banheiros masculino e feminino. Antes era apenas um toalete. O salão terá mais de 20 mesas, além de sofás. A capacidade é de atender 70 pessoas sentadas (56 internas). "Reduzimos um pouco as mesas para colocar os sofás", conta a proprietária. Sofás, aliás, são hoje um elemento mega atrativo para conforto e permanência nas lojas. O deque externo com mesas é outra inovação na volta da padaria, além de duas vagas para estacionar em frente e mais sete subterrâneas. No serviço, segue a padaria e confeitaria e o restaurante e cafeteria. A previsão é de 35 funcionários, mas o quadro deverá ser ampliado. "A equipe base é a mesma que já atuava com a gente." 

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