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Patrícia Comunello

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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 13:23

São João abrirá antes do McDonald's em esquina de Porto Alegre

Instalações já estão quase finalizadas e ficam lado a lado em área na região da Pucrs

Instalações já estão quase finalizadas e ficam lado a lado em área na região da Pucrs

TÂNIA MEINERZ/JC
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Patrícia Comunello
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A rede gaúcha de farmácias São João, quarta maior do Brasil, vai abrir primeiro na esquina de uma das avenidas mais movimentadas de Porto Alegre, novidade antecipada pela coluna Minuto Varejo. "Primeiro" porque o ponto no encontro da avenida Ipiranga com rua Cristiano Fischer terá também uma loja do McDonald's, prevista para estrear em novembro.

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