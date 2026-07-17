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Patrícia Comunello

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Publicada em 17 de Julho de 2026 às 11:39

McDonald's abrirá na esquina onde foi posto da maior varejista do Brasil

Terreno na esquina da avenida Ipiranga está sendo preparado para ter unidade do McDonald's

Terreno na esquina da avenida Ipiranga está sendo preparado para ter unidade do McDonald's

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Patrícia Comunello
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Um novo McDonald's está a caminho em Porto Alegre. Desta vez, a unidade, que está no plano de aberturas da gigante de fast-food norte-americana até o fim do ano, como apurou e já noticiou a coluna Minuto Varejo, será na esquina de uma importante avenida da Capital e onde havia posto de combustível da maior varejista do Brasil.  

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