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Patrícia Comunello

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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 13:39

Havan mostra onde terá lojas em Torres, completando circuito do Litoral Norte

Filial será erguida em terreno (à esq.), ao lado da unidade unidade do Stok Center, da Comercial Zaffari

Filial será erguida em terreno (à esq.), ao lado da unidade unidade do Stok Center, da Comercial Zaffari

LOJAS HAVAN/DIVULGAÇÃO/JC
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A rede de lojas Havan vai completar o corredor das principais cidades do Litoral Norte. Depois de abrir em Tramandaí, aberta em agosto, a rede, do empresário Luciano Hang, informou o terreno no futuro destino: Torres, na divisa com o estado vizinho. O aporte segue o padrão da marca: R$ 100 milhões. Serão abertos 200 empregos diretos. Também haverá outra em Osório, no distrito de Atlântida Sul.

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