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CapaEmpresas & NegóciosDesenvolvimento

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 10:00

Havan inaugura lojas no Litoral Norte do Rio Grande do Sul

Havan planeja outras duas novas lojas, desta vez nas cidades de Torres e Osório, totalizando quatro operações no Litoral Norte do Estado

Havan planeja outras duas novas lojas, desta vez nas cidades de Torres e Osório, totalizando quatro operações no Litoral Norte do Estado

Havan/Divulgação/JC
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Loraine Luz
Especial para o JC

De Cidreira

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