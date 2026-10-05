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Patrícia Comunello

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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 12:51

Antigo ponto do Gauchão Supermercados terá bazar no bairro Santana

Antigo ponto do Gauchão Supermercados vai ter bazar que faz parte da rede varejista

Antigo ponto do Gauchão Supermercados vai ter bazar que faz parte da rede varejista

TATI FELDENS/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Informação de uma atenta moradora da vizinhança do Gauchão Supermercados, que ocupa a loja que foi Nacional no bairro Santana, em Porto Alegre, para a coluna Minuto Varejo. O antigo ponto da rede porto-alegrense, onde antes funcionava o supermercado que migrou para a esquina da rua Vicente da Fontoura com rua São Luis, terá um bazar.

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