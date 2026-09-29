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Patrícia Comunello

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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 18:37

Master, 7ª supermercadista gaúcha, ergue CD em Erechim visando expansão

Imagem mostra como será o centro de distribuição em Erechim, com 16 mil metros quadrados

Imagem mostra como será o centro de distribuição em Erechim, com 16 mil metros quadrados

REDE MASTER/DIVULGAÇÃO/JC
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De olho em expansão futura, o sétimo maior grupo supermercadista gaúcho está construindo um novo centro de distribuição (CD) em Erechim, no Alto Uruguai e na divisa com Santa Catarina. Em nota ao Minuto Varejo, a varejista, que faturou quase R$ 1,5 bilhão em 2025, fez aquisições no primeiro semestre e soma 24 lojas, informa que o CD fica pronto até dezembro. 

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