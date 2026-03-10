Porto Alegre,

Minuto Varejo

Patrícia Comunello

Publicada em 10 de Março de 2026 às 09:47

Ranking Agas 2025: Lista dos 10 maiores supermercados do RS

Nas primeiras posições, Comercial Zaffari (loja Stok Center) encontra mais do líder, Companhia Zaffari

COMERCIAL ZAFFARI/DIVULGAÇÃO/JC
Acaba de sair o Ranking de 2025 da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) e com novidades importantes. Nas primeiras posições, não houve mudanças, mas a disputa entre o primeiro e o segundo lugar está mais acirrada. O Grupo Zaffari (Companhia Zaffari no autosserviço), de Porto Alegre, manteve a liderança, enquanto a Comercial Zaffari, de Passo Fundo, segue na segunda colocação.

