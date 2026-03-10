Ranking Agas 2025: Lista dos 10 maiores supermercados do RS

Acaba de sair o Ranking de 2025 da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) e com novidades importantes. Nas primeiras posições, não houve mudanças, mas a disputa entre o primeiro e o segundo lugar está mais acirrada. O Grupo Zaffari (Companhia Zaffari no autosserviço), de Porto Alegre, manteve a liderança, enquanto a Comercial Zaffari, de Passo Fundo, segue na segunda colocação.