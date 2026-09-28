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Patrícia Comunello

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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 21:14

La Cabrera marca data para abrir no Iguatemi POA na volta ao Brasil

Restaurante argentino abrirá primeira unidade no Gardens, do Iguatemi, na volta ao Brasil

Restaurante argentino abrirá primeira unidade no Gardens, do Iguatemi, na volta ao Brasil

IGUATEMI PORTO ALEGRE/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Quem já conhece a grife de restaurante de carnes em Buenos Aires (e outros lugares pelo mundo) vai poder provar diretamente na unidade prestes a abrir no Iguatemi Porto Alegre. A coluna Minuto Varejo noticiou em 2025 quando o shopping firmou o contrato para ter o La Cabrera no Gardens, o hub de gastronomia aberto no terceiro andar.

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