Shopping de Porto Alegre terá famoso restaurante argentino inédito no Brasil

"Em primeiríssima mão, vou contar ao Minuto Varejo", avisa a gerente-geral do Iguatemi Porto Alegre, Nailê Santos: "Fechamos contrato com o La Cabrera, restaurante argentino, com 23 unidades em diversas partes do mundo, que estará no nosso Gardens". Mais uma novidade que a coluna traz aos leitores.

co-irmão Praia de Belas Shopping, os dois do grupo Iguatemi. Esta semana teve também o anúncio que a sueca H&M terá loja no shopping , além do, os dois do

Só faltou a Nailê dizer, mas a coluna registra: vai ser a primeira casa da grife internacional de gastronomia ligada a carnes no Brasil. Com a nova aquisição, o Iguatemi quase completa os espaços para restaurantes na nova área gourmet que está quase pronta no terceiro piso do complexo, onde ocorreu a última expansão física.

Gardens foi montado no terceiro piso, onde cortinas gigantes 'escondem' obras de instalação PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Quem circula pela área - é possível acessar pelas escadas rolantes -, vai ver cortinas gigantes que escondem as obras na reta final. O Gardens estreia quarta-feira (1 de outubro). A última vaga de restaurante já tem negociação em andamento, mas Nailê ainda não revela nomes. A praxe é divulgar depois de contrato assinado.

Grife de gastronomia ligada a carnes tem seis operações em Buenos Aires, como a de Palermo LA CABRERA/INSTAGRAM/DIVULGAÇÃO/JC

"O público pode nos dizer o que quer", provoca a executiva do shopping mais alta renda, que cada vez mais se posiciona no A e B mais. Uma das marcas é ter operações internacionais e inéditas. A lista vai de grifes de moda de luxo - Gucci, Dolce&Gabbana e Chanel -, ao mais recente anúncio de chegada da sueca H&M, que vai concorrer com Renner, C&A e Riachuelo.

O La Cabrera tem sede em Buenos Aires, foi fundado pelo chef Gastón Riveira e totaliza 23 operações. A maior parte é espalhada entre América do Sul (Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru), México e Estados Unidos (América do Norte), Espanha (Europa) e Filipinas (Ásia).

No perfil da casa de carnes no Instagram, como o negócio se autodenomina, é destacado que a marca está entre os melhores restaurantes de carnes do mundo do ranking da World Best Steak Restaurants. O La Cabrera deve abrir em 2026 na área gastronômica que já tem Madero, Coco Bambus, Mamma Mia e Sakura, que estão com reformas para se adaptar ao novo cenário.

Gastón vai trazer as virtudes da casa que está entre as 100 melhores do mundo em carnes LA CABRERA/INSTAGRAM/DIVULGAÇÃO/JC

Para instalar o novo conceito, o shopping retirou pontos mais ligados a fast-food que funcionavam no local.

"O Gardens é um ambiente montado especialmente para experiências gastronômicas, repleto de restaurantes e com paisagismo super especial", define a gerente-geral.

Além do La Cabrera, outras três operações inéditas no Estado - uma delas também no Brasil - já estão definidas e sendo montadas. Locale Caffe e Locale Trattoria, duo da mesma marca que é de São Paulo, o Amitiê Lounge, um Wine bar da sócia-fundadora Andreia Gentilini, e o bistrô Playa Paris, da jornalista francesa, empresária e esposa do jogador do Grêmio Martin Braithwaite, Anne-Laure Braithwaite.

O Locale começa a operar junto com o Gardens. O Amitiê entra em cena em novembro, e o La Playa, que será o segundo da empresária - o único até hoje é em Barcelona, na Espanha -, estreia até dezembro.