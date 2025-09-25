Porto Alegre,

Patrícia Comunello

Publicada em 25 de Setembro de 2025 às 08:20

H&M vai abrir duas lojas em Porto Alegre; o Minuto Varejo já mostrou onde vai ser uma delas

Loja da gigante sueca vai ser instalada em grande área que está disponível no Praia de Belas

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
Como a coluna Minuto Varejo tinha adiantado, uma das gigantes globais de moda vai ter loja no Rio Grande do Sul. A sueca H&M, que recém desembarcou no Brasil e tem mesma origem da varejista bem conhecida dos brasileiros, a C&A, confirmou que terá duas unidades em shopping centers ligados ao grupo Iguatemi em Porto Alegre.
O Minuto Varejo já havia mostrado onde vai ser uma das unidades da operação internacional. Uma mega área, que já teve marcas como Saraiva, Tok&Stok e Ashua (bandeira Plus size da Lojas Renner e fechada esta semana para abrir espaço para a nova inquilina), vai ter a H&M dentro do Praia de Belas Shopping, perto da orla do Guaíba. A outra unidade será no Iguatemi Porto Alegre.
Em nota enviada no começo da manhã desta quinta-feira (25), a varejista europeia informou que serão quatro novas lojas em 2026, entre elas a porto-alegrense. Na lista, estão, além do Praia de Belas e IguatemiPOA, também Iguatemi Esplanada, em Sorocaba, em São Paulo, e RioSul Shopping (Rio de Janeiro).
A H&M Brasil acelera sua expansão e presença omnichannel com quatro novas unidades no próximo ano. Essas inaugurações marcam a entrada da marca no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul, levando sua moda e estilo de vida para ainda mais clientes", diz a nota.
“Essas quatro inaugurações não são apenas sobre expandir nossa presença física — elas refletem nosso compromisso em criar experiências de compra inspiradoras”, comenta, na nota, Joaquim Pereira, country manager (principal executivo) da H&M Brasil.

