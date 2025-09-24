Bandeira da Lojas Renner fecha em shopping de Porto Alegre: abrindo espaço para gigante H&M entrar?

Loja fechando em shopping center não é nada incomum. Fecham porque a venda não vai bem ou porque outra operação vai entrar no lugar, que é o motivo principal de uma movimentação atípica em um dos shoppings de Porto Alegre. O que a saída de uma das bandeiras da Lojas Renner tem a ver com mega espaço que deve receber uma gigante da moda no Praia de Belas Shopping, pertinho da orla do Guaíba.

A coluna Minuto Varejo tem informação de que a sueca H&M, recém-chegada no Brasil, pode estar com o desembarque sendo preparado no mercado gaúcho. Neste caso, o destino pode ser o Praia de Belas. Em nota, a gestão do complexo segue a linha usual tanto para a razão da saída da Ashua e sobre o que será no mega espaço:

Bandeira de plus size da Lojas Renner desocupou espaço ao lado da Nike e ex-Saraiva PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

"O Praia de Belas Shopping não comenta relações comerciais. O empreendimento segue comprometido em oferecer aos clientes um mix de lojas cada vez mais diversificado e, em breve, divulgará novidades". Além da mega área esvaziada, onde já funcionaram Livraria Saraiva, Luigi Bertoni e Tok&Stok, tem a loja vazia que foi do supermercado Nacional, também sem ocupante ainda.

Enquanto não se tem a confirmação sobre a H&M ou outra bandeira, algumas informações importantes:



Primeiro, a Ashua, segmento de modelos plus size da maior varejista de moda do Brasil, deixou o ponto no domingo (21), onde tinha Nike e ponto que foi Saraiva. Pequena parte das coleções pode ser encontrada na filial da bandeira Renner no shopping, desde segunda-feira (22). A varejista de vestuário comentou o fechamento:

"A Ashua encerrou a operação da loja física no shopping Praia de Belas em 21 de setembro. A decisão faz parte da estratégia de gestão de portfólio da companhia, que considera constantemente o comportamento de compra dos consumidores". A Lojas Renner cita que os produtos seguem em canais digitais e que os funcionários foram realocados em outras unidades.

Alguns modelos da Ashua agora estão em uma pequena área na coirmã Renner no Praia PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC



A marca vai mesmo ficar em pequena área (corner, como o varejo chama) na coirmã. A varejista diz que este tipo de inserção das roupas de tamanhos maiores em outras unidades integra ação para ampliar exposição de produtos. A bandeira tem 18 unidades e novos fechamentos foram descartados, diz a companhia.

Segunda informação está ligada à master extensão de loja na união de Ashua, Saraiva, Luigi Bertoni (que chegou a ter escola de patinação) e Tok&Stok (até poucos dias atrás Teatro Zé Rodrigues, que desceu para o térreo, na saída oposta, perto da Americanas).

Promessa de loja de moda perto de virar realidade?

Vazios do Praia de Belas: ex-Nacional, no piso inferior, e, acima, áreas de ex-Ashua, Saraiva e Tok&Stok PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Certo é que agora parece que vai ter mesmo novidade no grande corner vazio. Ter uma operação mais robusta de varejo e ligado à moda, exatamente como é o perfil da H&M, é antiga promessa da direção do shopping. A coluna já publicou essa projeção em 2024.

Os fechamentos da Saraiva e Tok&Stok em 2023 foram ligados a crises financeiras e estruturais das marcas. A livraria está no digital e a grife de mobiliário foi comprada pela Mobly, nativa do online.

A pista livre para a rede sueca não surpreende, pois a marca entrou no Brasil pelo Iguatemi São Paulo, mesmo grupo dono do Praia e do Iguatemi POA. Entre agosto e setembro, a estreante abriu duas lojas na capital paulista. Também já abriu no Anália Franco, e o Rio de Janeiro entrou no radar.

O empreendimento comercial colocou na rua pedidos de orçamento com empresas especializadas para fazer as obras. O Minuto Varejo teve acesso a planta com toda a área onde será a operação. Também apurou que a negociação envolve a representante master da H&M para o Brasil.

O Minuto Varejo circulou pelo Praia e conversou com vizinhos do "corner solitário". O nome da sueca teria sido citado por integrantes da gestão do complexo para a área. O vazio naquele setor impacta (resultados) de quem tem lojas ao redor. Até um quiosque de sorvete do McDonald's que tinha ali fechou. "Disseram que abriria um café, mas até agora nada", comenta uma pessoa que trabalha em loja vizinha.

A Zara chegou a ser cotada. Até a coluna citou a marca. Mas tudo indica que não passou de suspeita sem fundamento até agora. A rede espanhola, uma das maiores do mundo e que alterna até mesmo com a sueca em receita, preferiu aumentar de tamanho no atual endereço, no IguatemiPOA, única do Estado e uma das que mais vende no Brasil, ao lado da Livraria da Travessa,



Caso se confirme, a chegada da H&M no shopping perto da orla vai trazer um componente saudável de competição. A H&M disputa diretamente em coleções, preços e perfil de público com Renner, Riachuelo e a conterrânea (outra sueca) C&A.

O escritório da H&M no Brasil diz que não há definição de loja em Porto Alegre. Mas o plano é expandir para o País, até porque a marca vai precisar ter volume e presença para dar tração ao novo mercado - de receita à exposição. Boa parte das coleções é importada. O câmbio desvalorizado (dólar em queda) virou um aliado, mas a conta não é baixa.

Setor focado em moda dentro do Praia de Belas

Setor fashion do Praia de Belas tem Le Liz, Aramis, Farm Rio, Arezzo e Longerie e outras PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

H&M ou outra marca com fôlego que for entrar faz sentido para duas coisas também: ocupar finalmente um espaço vazio gigantesco que se torna uma anti-propaganda e gera quebra de fluxo no setor do Praia de Belas onde novas e marcas internacionais ou nacionais estrearam mais recentemente, como Nike, Le Liz e Aramis.



Todas são de vestuário e estilo, compondo uma extensão maior no setor do shopping que a gestão quer chancelar como especializado em moda. Já estão no cardápio: Beagle, Farm Rio, Arezzo, TNG, Ellus, Brooksfield, Reserva, Longerie e outras que se perfilam quase até a Praça de alimentação.



A curiosidade da coluna é, deve ser também dos leitores e frequentadores do shopping, é se pode ser H&M e quando deve abrir. O Natal está chegando. Será que a novata sueca pode chegar com o Papai Noel? Os novos capítulos prometem!