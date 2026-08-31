Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 18:48

Gang fecha última loja depois de 50 anos no mercado de moda jovem

Loja no Iguatemi POA, fechada no sábado (29), encerrou a trajetória de ponto exclusivo

Loja no Iguatemi POA, fechada no sábado (29), encerrou a trajetória de ponto exclusivo

MINUTO VAREJO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Uma das grifes de moda que marcou gerações de jovens gaúchos deixou de ter lojas físicas exclusivas e passa a vender coleções em outra rede varejista e no online. O grupo Lins Ferrão confirmou à coluna Minuto Varejo que a filial da Gang no Iguatemi Porto Alegre, considerada flagship (loja conceito), fechou neste domingo (30), encerrando a desativação das unidades no mercado gaúcho.

Notícias relacionadas