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Patrícia Comunello

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Publicada em 20 de Maio de 2026 às 17:04

Aos 50 anos, Gang, ícone de moda jovem, fechará todas as lojas físicas

Filial no IguatemiPOA foi remodelada em 2023 e reabriu como flagship da marca

Filial no IguatemiPOA foi remodelada em 2023 e reabriu como flagship da marca

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Aos 50 anos, a rede mais icônica de vestuário jovem no Rio Grande do Sul deixará de ter loja física exclusiva. A Gang, fundada em 1976, não terá mais ponto próprio e suas coleções vão entrar no mix da rede da mesma família, do Grupo Lins Ferrão, a Lojas Pompéia, além de seguir no digital. A decisão foi oficializada em nota do grupo.  

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