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Patrícia Comunello

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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 09:49

Justiça suspende 3 mil demissões na Ponto e Casas Bahia e proíbe novas

Lojas foram fechadas, como na rua Doutor Flores, com dezenas de demissões na Capital

Lojas foram fechadas, como na rua Doutor Flores, com dezenas de demissões na Capital

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Um revés nas demissões que o Grupo Casas Bahia fez dentro do fechamento de quase 300 lojas na semana passada pelo País, incluindo no Rio Grande do Sul. Foram dispensadas 3 mil pessoas que trabalhavam nas operações. A coluna Minuto Varejo recebeu da Federação dos Empregados no Comércio do RS (Fecosul) a decisão da Justiça do Trabalho que concedeu liminar suspendendo as dispensas.

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