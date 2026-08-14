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Patrícia Comunello

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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 18:01

Ponto e Casas Bahia fecham lojas no Rio Grande do Sul e pelo País

Filial da Ponto na avenida Azenha foi fechada dentro de leva de outras unidades desativadas

Filial da Ponto na avenida Azenha foi fechada dentro de leva de outras unidades desativadas

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Um dos maiores grupos de varejo de eletrodomésticos do Brasil está desativando unidades, incluindo o Rio Grande do Sul. Filiais da Ponto e da Casas Bahia foram fechadas no Estado, segundo apurou o Minuto Varejo, a partir de informações de sindicalistas ligados a comerciários. Em Porto Alegre, três unidades da Ponto (antigo Ponto Frio) fecharam nesta sexta-feira (14). Outras também no interior, incluindo a Bahia. 

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