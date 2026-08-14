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Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 08:23

Casa Bauducco abre em ex-Starbucks do Salgado Filho com operação 24 horas

Operação que vem com mix mais completo da Casa Bauducco fica no check-in doméstico

Operação que vem com mix mais completo da Casa Bauducco fica no check-in doméstico

FRAPORT BRASIL/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
A coluna Minuto Varejo tinha dado o alerta: o novo operador da área que teve a Starbucks (fechada em 2023) no check-in doméstico do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A Casa Bauducco, com repertório de cafés, comidinhas e produtos da marca para comprar. A nova opção tem uma vantagem: funciona 24 horas. 

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