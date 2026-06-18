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Patrícia Comunello

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Publicada em 18 de Junho de 2026 às 09:37

Aeroporto Salgado Filho vai ter Casa Bauducco onde foi Starbucks

Casa Bauducco vai se instalar no espaço que foi da Starbucks na área do checkin do aeroporto

Casa Bauducco vai se instalar no espaço que foi da Starbucks na área do checkin do aeroporto

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Um espaço que estava desocupado desde o fim de 2023, desde o fechamento da unidade da Starbucks, em uma das áreas de maior fluxo do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, vai ter em breve novo inquilino. Uma operação da Casa Bauducco está sendo montada, informou o franqueado para a coluna Minuto Varejo.

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