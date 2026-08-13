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Patrícia Comunello

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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 19:56

Macromix abrirá em 10 de setembro em ex-Nacional, bem antes do Zaffari no Praia de Belas

Operação está recebendo cobertura e tem ritmo acelerado de obras

Operação está recebendo cobertura e tem ritmo acelerado de obras

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Dois gigantes supermercadistas gaúchos estão prestes a abrir novas lojas em pontos que foram da bandeira Nacional (fechada pelo Carrefour) em região de influência semelhante perto da orla de Porto Alegre (bairros Cidade Baixa, Menino Deus e Azenha). No rally da volta dos ex-Nacional, a bandeira Macromix, atacarejo do grupo Unidasul (3º maior do setor), abrirá em setembro, bem antes do Zaffari (1º lugar), que prepara a instalação no Praia de Belas Shopping até começo de 2027

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