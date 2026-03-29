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Patrícia Comunello

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Publicada em 29 de Março de 2026 às 21:27

Zaffari onde foi Nacional em shopping só abrirá em 2027

Futuro Zaffari, onde foi Nacional, vai se estender até espaços que tinham lojas no shopping

Futuro Zaffari, onde foi Nacional, vai se estender até espaços que tinham lojas no shopping

FABIOLA CORREA/JC
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Patrícia Comunello
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Quem está ansioso para ter de volta um supermercado em um dos shopping centers próximos da orla do Guaíba, em Porto Alegre, terá de ter um pouco de paciência. O futuro Zaffari que sucederá o Nacional (bandeira desativada pelo grupo Carrefour) no Praia de Belas Shopping não vai abrir este ano.

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