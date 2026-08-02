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Patrícia Comunello

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Publicada em 02 de Agosto de 2026 às 18:56

Youcom abrirá loja onde foi Gang no Vésta Shopping, em Torres

Unidade terá 400 metros quadrados, uma das maiores do complexo

Unidade terá 400 metros quadrados, uma das maiores do complexo

VÉSTA
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"Bora lá que vai ser uma loja maravilhosa", avisa o diretor da rede de moda jovem da Lojas Renner, Claudio Barone. O astral serviu para revelar à coluna Minuto Varejo a chegada da Youcom ao Litoral Norte gaúcho. O destino? O único shopping de Torres e para ocupar o espaço deixado em dezembro de 2025 pela Gang, que está fechando pontos físicos exclusivos para virar seção da Lojas Pompéia (do mesmo grupo, o Lins Ferrão).

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