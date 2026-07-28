Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 28 de Julho de 2026 às 15:17

Petiskeira explica por que trocou Paseo por Zaffari na Zona Sul

Unidade do restaurante abriu no dia 20, dias depois da saída do Paseo Zona Sul

Unidade do restaurante abriu no dia 20, dias depois da saída do Paseo Zona Sul

PETISKEIRA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
A notícia de fechamento da Petiskeira no Paseo Zona Sul, na região de Porto Alegre, repercutiu entre moradores. A coluna Minuto Varejo informou que, segundo a Dallasanta, dona do complexo, a saída foi uma opção da rede de alimentação. A Petiskeira enviou nesta terça-feira (28) explicação à coluna.

Notícias relacionadas