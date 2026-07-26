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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Julho de 2026 às 23:18

Petiskeira abre em Zaffari, mas fecha no Paseo Zona Sul frustrando clientes

Petiskeira ocupava um dos maiores espaços na praça de alimentação do Paseo Zona Sul

Petiskeira ocupava um dos maiores espaços na praça de alimentação do Paseo Zona Sul

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Frequentadores de um dos centros comerciais mais conhecidos da Zona Sul de Porto Alegre, no miolo do bairro Tristeza, foram surpreendidos pelo aviso na porta de vidro, como registra a coluna Minuto Varejo: "Foram 10 anos de Petiskeira Paseo e queremos agradecer pelos momentos compartilhados". Sim, o restaurante que dava conta do gosto de crianças a adultos mais velhos fechou em 15 de julho.

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