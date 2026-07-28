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Patrícia Comunello

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Publicada em 28 de Julho de 2026 às 12:38

Livraria marca data para abrir no Praia de Belas Shopping

Operação da rede do paraná vai abrir no terceiro piso onde foi a unidade da A Página

Operação da rede do paraná vai abrir no terceiro piso onde foi a unidade da A Página

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Um dos shopping centers da orla do Guaíba, em Porto Alegre, vai voltar a ter livraria esta semana. Depois do fechamento da paranaense A Página em março, uma nova marca, ligada a uma rede também do estado do Sul, vai estrear no terceiro piso do Praia de Belas Shopping. A Libris abre na sexta-feira (31), informou à coluna Minuto Varejo o Grupo Livrarias Curitiba, dono da operação. A unidade será a primeira da marca e do grupo no Rio Grande do Sul, como informou a equipe do GeraçãoE, do Jornal do Comércio.

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