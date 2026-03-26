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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Março de 2026 às 23:45

A Página faz liquidação antes de fechar única livraria no Rio Grande do Sul

A Página do Praia de Belas ficou lotada com público aproveitando descontos em livros

A Página do Praia de Belas ficou lotada com público aproveitando descontos em livros

MINUTO VAREJO/JC
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Patrícia Comunello
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Uma rede paranaense de livrarias, com poucas unidades e focada no Sul do País, está fechando a única loja no Rio Grande do Sul. Um leitor da coluna Minuto Varejo achou curioso que a unidade da A Página, no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, estivesse megalotada na noite dessa quinta-feira (26). Ao buscar mais informações, a resposta veio: a operação vai ser encerrada até domingo (29).

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